Врио рязанского губернатора заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров

Павел Малков рассказал о процессе тушения природных возгораний в регионе.

Временно исполняющий обязанности рязанского губернатора заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за лесных пожаров, действующих на территории области. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился врио главы региона Павел Малков.

Сохраняется очень сложная для тушения пожара погода, жара, перемены погоды не ожидается, и достаточно сильный ветер. В данный момент угроз населенным пунктам нет. Павел Малков, врио губернатора Рязанской области

Чиновник подчеркнул, что в ближайшие дни ситуацию с природными пожарами удастся взять под контроль. Сейчас в ликвидации последствий стихийного явления задействовано свыше девяти тысяч человек, а также 17 единиц специальной летной техники. По мнению Павла Малкова, региону хватает средств для тушения возгораний, так как на места стянута "абсолютно беспрецедентная группировка сил". На текущий момент площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 га, согласно данным ГУ МЧС.

В Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров.

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