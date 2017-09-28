Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для родителей, досрочно возобновивших работу, сохранятся

Светлана Бессараб рассказала об инициативе Госдумы.

Российское министерство труда по поручению президента страны Владимира Путина разработало и представило на общественное обсуждение законопроекты, которые позволят сохранить социальные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет для тех родителей, которые решили досрочно возобновить свою работу.

Сегодня граждане имеют право на получение такого пособия только в случае неполной, частичной занятости. После внесения изменений родители смогут возобновить трудовые отношения со своим работодателем, либо устроиться к другому на период отпуска по уходу за ребенком. Светлана Бессараб, член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов

Парламентаррий подчеркнула, что российские студенты, ухаживающие за своими детьми, также смогут продолжить обучение. Во всех этих случаях отпуск по уходу за ребенком прерывается, однако социальные пособия от государства будут выплачиваться ежемесячно в полном размере до наступления ребенку 1,5 лет.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ