Ураганный ветер прошелся по Новороссийску и Черноморскому побережью

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. По прогнозам синоптиков шквалистый ветер возможен и сегодня, 28 сентября. В интернете появились видео разгула стихии.

Накануне, 27 сентября, на районы и пригороды Новороссийска обрушился шrвалистый ветер с порывами свыше 30 метров в секунду. Угроза ураганнов остается и на сегодня, 28 сентября. По прогнозам синоптиков ветер стихнет только 29 сентября.

По данным синоптиков, усиление ветра в Новороссийске является следствием антициклона, который сформировался в северной части страны. Ветер успел натворить бед за минувшие сутки: повалены деревья, произошли обрывы линий электропередач, искорежены автомобили, перевернуты остановки и дорожные знаки. На одном из видео в социальных сетях ветер раскачивал с бока на бок грузовик. На другом из башенного крана сделал "карусель".

Штормовой ветер прогулялся не только по Новороссийску, но и по всему Черноморскому побережью России Краснодарского края и в Крыму. Во всех районах действует штормовое предупреждение, которое продлили до 29 сентября.

Видео: Instagram