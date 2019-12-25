Последняя рабочая неделя декабря будет двухдневной

За счет переноса выходных дней 31 декабря станет нерабочим.

Путем переноса выходных 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем, а соответственно последняя рабочая неделя в текущем году будет двухдневной - понедельник и вторник. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАС" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Еще в октябре политик упоминал, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: 29 и 30 числа.

Среда, 31 декабря - предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Известно, что работодатели должны будут досрочно перечислить сотрудникам заработную плату за декабрь в том случае, если привычная дата выплаты за труд сотрудника придется на праздничные дни. Федеральное правительство установило, что ближайшие новогодние праздники станут для страны самыми длинными за многие годы, так как они продлятся 12 дней. На работу граждане выйдут только 12 января 2026 года. Таким образом в первом месяце следующего года общее количество нерабочих дней окажется больше, чем рабочих (16 и 15 соответственно).

Котяков оценил вероятность введения выходного в День многодетной семьи.

Фото: pxhere.com