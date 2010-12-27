Последний день июля установил новый "отрицательный" рекорд

Метеорологи уточнили, что почти таким же холодным выдалось 31 июля на исходе царствования Александра III.

В среду, 31 июля, главный синоптик города сообщил "Фонтанке" о новом "отрицательном" рекорде обычно самого жаркого месяца.

Александр Колесов рассказал, что последний температурный рекорд был установлен 31 июля 1894 года, когда температура упала до 13,8 градусов. В 2019 году ожидали хотя бы 14 градусов, но прогнозы не оправдались. Последний день июля оказался на два градуса холоднее.

Также синоптик опроверг предположения о появлении снега в августе. По данным Северо-Западного гидромета, уже с начала следующего месяца температура в городе будет постепенно повышаться.

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