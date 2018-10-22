После выхода на пенсию в петербургских школах остались преподавать 8,5% учителей

Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную часть педагогического состава города.

Учителя пенсионного возраста составляют 8,5% от общего числа педагогов в школах Петербурга, при этом средний возраст всех преподавателей составляет 45,6 лет, сообщили 78.ru со ссылкой на Комитет по образованию города.

В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга работают 34 504 педагога, из которых 31 125 имеют высшее образование. Мужчины среди учителей составляют 3702 человека.

Среди сотрудников школ 3149 человек находятся в предпенсионном возрасте, а 2939 педагогов достигли пенсионного возраста.

Статистика указывает на значительное присутствие опытных специалистов, несмотря на общую тенденцию омоложения педагогического состава.

Фото: pxhere.com