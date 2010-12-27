В Смольном пообещали в полном объеме сохранить маршруты в Ленобласть

В КРТИ сообщили, что закрытые "коммерческие" маршруты не создадут неудобств горожан, которые ездят в Ленобласть.

Власти Петербурга заявили о том, что смежные межрегиональные маршруты с Ленобластью будут выполняться в полном объеме. Социальный транспорт будет дублировать "коммерческий", который планируют закрыть. Маршруты, обслуживаемые по заказу правительства Петербурга, сохранены в Документе планирования регулярных перевозок, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Все 85 межрегиональных "социальных" маршрутов будут сохранены. По 9 закрываемым "коммерческим" перевозкам будет заключен государственный контракт. Стоит отметить, что закрываемые "коммерческие" маршруты будут дублировать 13 "социальных".

Поездки будут осуществляться в полном объеме с учетом изменений с 16 июля 2020 года.

Напомним, в сентябре стало известно, что петербургские власти хотят отменить маршруты между городом и областью. В Ленобласти посчитали, что изменения могут коснуться не только "коммерческого" транспорта. Управление по транспорту области встало на сторону противника реформы.

Фото: Пассажиравтотранс

