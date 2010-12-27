Управление по транспорту Ленобласти не хочет отмены маршрутов до города

Областное транспортное начальство продолжит диалог на эту тему с городским.

В сентябре стало известно о том, что петербургские власти хотят отменить маршруты между городом и областью. Транспортная реформа, по их мнению, должна коснуться не только коммерческих маршруток. Ленобласть уже встала на сторону противника реформы, поскольку не соглашалась на отмену быстрых автобусов.

Начальство управления по транспорту Ленобласти 16 октября также высказалось против идеи. 29 маршрутов, курсирующих между областью и городом, управление лишаться на намерено.

"Мы продолжим вести диалог с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть. Наш регион прорабатывает варианты, при которых область станет заказчиком ряда отменяемых городом автобусов при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая "Чижик", – сказал начальник управления Павел Постовалов.

Областное управление по транспорту не исключает возможности рассматривать нарушение условий со стороны городского комитета в суде. По мнению Постовалова, грядущие реформы лишат людей привычных удобных маршрутов, выработанных десятилетиями, и затруднят рабочие поездки.

Ранее Ленобласть планировала организовать проезд общественного транспорта по дороге от Кудрово до проспекта Большевиков.

Фото: Piter.TV