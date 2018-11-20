Петербургский университет не оградили предупреждающей лентой даже после гибели студента от наледи

Руководство учреждения избавилось от проблемы с заледенением крыши.

Местные жители рассказывают о том, что после гибели студента от образовавшейся наледи на крыше, учебное заведение так и не было ограждено. Лишь небольшой участок территории у центрального входа обвязан предупреждающей об опасности лентой, но трагический случай с молодым человеком произошел не там.

По сведениям от пресс-службы ВУЗа, нет необходимости ограждать здание по всему периметру, потому что угрозы для здоровья и жизни петербуржцев на данный момент нет. Крыши очистили 4 и 5 февраля.

Фото: Piter.tv