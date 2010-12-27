После столкновения с фурой в Ленобласти на трассе А-114 погиб водитель легковушки

Личность погибшего водителя в настоящее время устанавливается.

В ДТП на участке трассы, расположенной между Тихвином и Волховом столкнулись два транспортных средства. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после аварии. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

26 февраля, в 8.20 на 494-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога произошла авария. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На отрезке между деревней Усть-Шомушка и селом Колчаново Ленинградской области столкнулись большегруз "Скания" и иномарка "Фольксваген Амарок", которые двигались во встречном направлении.

Личность погибшего водителя в настоящее время устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"