После сбоя платные парковки вновь заработали в Петербурге

Приложение работает в штатном режиме.

В Петербурге приложение платных парковок работает в штатном режиме после сбоя. Об этом рассказали в телеграм-канале "Парковки и велодорожки СПб".

В Петербурге 2 февраля временно перестала работать система оплаты стоянки в зоне платных парковок. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Сбои в работе приложения произошли из-за проведения технических работ. В связи с этим сегодня не будут начисляться штрафы за неоплату парковочной сессии. Добавим, что об исправлении проблем с оплатой сообщат позже.

Рабочую группу по вопросам платных парковок создали в Петербурге. По словам Цивилева, жители недовольны платными парковками: из-за засилья машин во дворах "мамы с колясками не могут пройти", поэтому решили создать рабочую группу.

Фото: Piter.tv