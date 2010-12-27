В Петербурге нашли мертвую женщину в затопленном кипятком подвале

В Петербурге сантехники обнаружили тело человека, когда спустились в подвал, чтобы устранить проблему течки.

В Санкт-Петербурге ведется расследование гибели жительницы Невского района в коммунальной аварии. Известнно, что тепло пострадавшей обнаружили в кипятке, который разлился на улице из-за прорыва трубы.

2 февраля вечером бригада сантехников отправилась к дому № 38 на Народной улице, где из подвала шел густой пар. Жильцы дома рассказывали, что в квартирах из крана течет вода.

Когда сантехники оказались уже в подвале они обнаружили тело человека, которое плавало на поверхности. Позже труп женщины был доставлен на судмедэкспертизу, а полиция устанавливает обстоятельства смерти.