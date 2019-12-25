Петербуржцу заменили радиаторы отопления только после обращения в прокуратуру

После прокурорского вмешательства в преддверии холодов в квартире заменили три радиатора отопления.

Органы прокуратуры Петербурга провели проверку по обращению местного жителя по вопросу исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, отопительные приборы в квартире заявителя в доме на улице Демьяна Бедного, относятся к общедомовому имуществу и находились в аварийном состоянии.

Мужчина обращался с заявлениями в управляющую компанию ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района" о замене радиаторов, но до момента обращения в прокуратуру ситуация не менялась.

После вмешательства в квартире заменили три радиатора отопления на новые, которые функционируют и обеспечивают жилое помещение теплом.

Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили, куда обращаться, если в квартире или доме нет тепла.

Фото: прокуратура Петербурга

