После пожара на складе Wildberries нашлись все сотрудники

Никто из занятых на складе пропавшим не числится.

После пожара на складе Wildberries в Шушарах нашлись все сотрудники. Компания установила местонахождение абсолютно всех людей, которые находились в тот день на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

Два человека, которые обратились к медикам после пожара, сейчас чувствуют себя хорошо. С ними поддерживает связь руководство компании.

В Wildberries рассказали, что около 50 процентов продавцов – владельцев товаров на складе в Шушарах получили первые компенсации. На товар распространялась страховка, которая действовала в периоды хранения и доставки.

Руководство компании отметило, что с земли, на которой находился склад, налог уплачивается в срок и в полном объеме. Информация о выключенной сигнализации оказалась фейком, добавили в Wildberries.

Сейчас ритейлер продолжает принимать заказы. Компания работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: один из сотрудников склада Wildberries признался в соцсетях в поджоге.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург