После падения на концерте в Париже Мадонна разрыдалась от боли

Деталями выступления поделилось издание Daily Mail.

Фанаты поделились информацией с концерта певицы Мадонны, состоявшийся в Париже 28 февраля. Артистка проводила концерт в рамках масштабного мирового тура из 79 выступлений.

Во время исполнения песни Vogue Мадонна танцевала на стуле, однако сорвалась с него. Ей помогла встать танцовщица из ее труппы, однако певица не смогла сдержать слез, сообщили фанаты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург прилетел известный модельер Рик Оуэнс. Он основал свой дизайнерский лейбл в середине 90-х, а в 2000-х он получил мировое признание. Главные клиенты и фанаты Оуэнса — Мадонна, Рианна и еще ряд знаменитостей.

Фото: Global Look Press