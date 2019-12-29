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После падения на концерте в Париже Мадонна разрыдалась от боли

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Деталями выступления поделилось издание Daily Mail.

Фанаты поделились информацией с концерта певицы Мадонны, состоявшийся в Париже 28 февраля. Артистка проводила концерт в рамках масштабного мирового тура из 79 выступлений.

Во время исполнения песни Vogue Мадонна танцевала на стуле, однако сорвалась с него. Ей помогла встать танцовщица из ее труппы, однако певица не смогла сдержать слез, сообщили фанаты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург прилетел  известный модельер Рик Оуэнс. Он основал свой дизайнерский лейбл в середине 90-х, а в 2000-х он получил мировое признание. Главные клиенты и фанаты Оуэнса — Мадонна, Рианна и еще ряд знаменитостей.

Фото: Global Look Press

Теги: концерт, мадонна, париж, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Культура, Музыка,

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