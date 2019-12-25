После мобилизации спрос на покупку квартир в московских новостройках уменьшился вдвое

Спад интереса покупателей на рынке недвижимости связывают с неопределённостью ситуации.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным режима частичной мобилизации 21 сентября, покупательский интерес к новостройкам в столице сократился на 46%. Ситуацию прокомментировал член российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в интервью телеканалу "360".

По словам специалиста, падение спроса связано с со сменой ориентиров клиентов в условиях неопределённности. Она коснулась как тех, кто уже находился в горячей фазе покупки, так и тех, кто только искал подходящий вариант. Также с вопросом мобилизации связано много нюансов, поскольку по-прежнему непонятно, как будет исполняться указ президента, подчеркнул Барсуков.

Эксперт считает, что спрос на новостройки в целом переживает восстановление, несмотря на все трудности.

Если текущую ситуацию в сентябре экстраполировать на весь российский рынок, то объем выдачи кредитов на покупку жилья составит около 90% от прошлого года. Это достаточно большая цифра. Константин Барсуков, член российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости

Барсуков добавил, что в марте 2022 года ситуация на рынке недвижимости была ещё более плачевной и выразил надежду, что восстановление наступит к ноябрю.

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