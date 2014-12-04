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После изнасилования 18-летнюю жительницу Петербурга еще сутки удерживали в квартире злоумышленника
Сегодня, 17:55
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После изнасилования 18-летнюю жительницу Петербурга еще сутки удерживали в квартире злоумышленника

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Пострадавшую госпитализировали. Полиция начала проверку.

В Петербурге 18-летнюю девушку изнасиловали, а затем около 24 часов удерживали в квартире. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Пострадавшая обратилась в больницу. Сотрудники медицинского учреждения рассказали о случившемся с пациенткой стражам порядка. Правоохранители уже начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы.

Фото: Pexels

Теги: девушка, изнасилование, надругались, полиция, удерживали силой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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