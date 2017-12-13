После аварии с тремя пострадавшими, грузовик уехал с места происшествия

В Ленобласти грузовик уехал, оставив пострадавших на дороге.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Тосненском районе водитель грузовика, спровоцировавший аварию с пострадавшими, скрылся с места происшествия. Инцидент произошел около 19 часов вечера 18 февраля.

Правоохранительные органы рассказали о трех пострадавших в результате ДТП на Московском шоссе. Фура столкнулась с легковым автомобилей на территории Ленобласти. Транспортные средства не смогли поделить проезжую часть. Травмы получили пассажиры и водитель иномарки. Сведений о состоянии жертв аварии нет.

На месте работали представители ГУ МЧС по региону, а также медики скорой помощи. В настоящее время устанавливается личность водителя, покинувшего место происшествия.

