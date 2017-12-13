Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
После аварии с тремя пострадавшими, грузовик уехал с места происшествия
Сегодня, 9:28
0
lesjasap
540

После аварии с тремя пострадавшими, грузовик уехал с места происшествия

0
 
 

В Ленобласти грузовик уехал, оставив пострадавших на дороге.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Тосненском районе водитель грузовика, спровоцировавший аварию с пострадавшими, скрылся с места происшествия. Инцидент произошел около 19 часов вечера 18 февраля. 

Правоохранительные органы рассказали о трех пострадавших в результате ДТП на Московском шоссе. Фура столкнулась с легковым автомобилей на территории Ленобласти. Транспортные средства не смогли поделить проезжую часть. Травмы получили пассажиры и водитель иномарки. Сведений о состоянии жертв аварии нет. 

На месте работали представители ГУ МЧС по региону, а также медики скорой помощи. В настоящее время устанавливается личность водителя, покинувшего место происшествия. 
 

Все новости района
Теги: авария , грузовик , дтп , ленобласть , московское шоссе
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5