Для защиты рынка: Россия может ввести пошлины на импортные шины

Отечественные производители надеются на справедливую конкуренцию.

Российские производители шин хотят провести проверку в связи с ростом импортных поставок. Крупные игроки рынка обратились в Евразийскую экономическую комиссию для старта расследования. По его итогам, пишут эксперты, могут ввести пошлины в размере 30%. Эту новость опубликовал "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Самые высокие показатели ввоза шин наблюдаются из Китая. На Поднебесную приходится 75% от общего объема поставок. По данным экспертов, на отечественном рынке представлены две сотни китайских марок легковых шин.

Заявление для начала расследования рассмотрят в течение месяца. Проверка может завершиться введением различных мер, в том числе, пошлинами на импортируемую продукцию. Этим процессом производители хотят вернуть справедливую конкуренцию.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить использование некоторых шин из-за неэкологичности.

