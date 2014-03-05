Посетители Единого миграционного центра в Петербурге пожаловались на длинные очереди

В ЕМЦ пускали лишь определенное количество людей, затем закрывали дверь.

Посетители пожаловались на длинные очереди у Единого миграционного центра (ЕМЦ), расположенного на улице Красного Текстильщика в Петербурге. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает "Фонтанка".

Известно, что в ЕМЦ пускали лишь определенное количество людей, затем закрывали дверь. Остальные посетители стояли в очереди на улице. По словам очевидцев, некоторым женщинам даже стало плохо.

Можно предположить, что огромное число посетителей связано с завершением 15 июня этого года моратория на выдворение мигрантов, которые ранее не оформили документы подобающим образом.

Ранее мы писали, что Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов.

Фото: yandex.ru/maps