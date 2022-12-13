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На улице Красного Текстильщика обломки фасада дома повредили Mercedes
Сегодня, 11:36
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На улице Красного Текстильщика обломки фасада дома повредили Mercedes

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Владелец иномарки оценил ущерб в один миллион рублей.

На улице Красного Текстильщика обрушился фасад дома. Обломки упали на припаркованный рядом Mercedes. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам автора поста, жильцы долгое время писали жалобы на аварийное состояние жилого дома, но коммунальные службы игнорировали проблему. 

В результате "фасадопада" никто не пострадал. Однако серьезно повредился автомобиль. Владелец машины оценил ущерб в один миллион рублей.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в ночь на 14 февраля на Пролетарской прорвало трубу.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: аварийный дом, камнепад в петербурге, улица красного текстильщика, штукатурка рухнула на машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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