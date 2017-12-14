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Shdaria
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Порнозвезда погибла после публикации странного поста

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В США скончалась порноактриса, однако точная причина смерти пока не установлена.

В Лос-Анджелесе нашли тело порнозвезды Юризан Белтран . По предварительной информации, девушка отравилась таблетками.
Также известно, что за несколько дней до смерти Юризан опубликовала в своем Instagram пост, который посчитали довольно странным. 
 
Я отдала тебе этого идиота, но ты все равно продолжаешь следить за мной. Какого черта, что тебе нужно?

Юризан Белтран

Как рассказывают знакомые и друзья актрисы, данная публикация похожа на предсмертную записку. Однако для кого она предназначалась неизвестно. Близкие предполагают, Юризан могла начать принимать наркотики.

Фото, видео: Instagram - yurizanluv
 
 
Теги: новости общества , новости шоу бизнеса , умерла порнозвезда юризан белтран
Категории: Новости шоу-бизнеса России Происшествия Лента новостей

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