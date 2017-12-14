Порнозвезда погибла после публикации странного поста

В США скончалась порноактриса, однако точная причина смерти пока не установлена.

В Лос-Анджелесе нашли тело порнозвезды Юризан Белтран . По предварительной информации, девушка отравилась таблетками.

Также известно, что за несколько дней до смерти Юризан опубликовала в своем Instagram пост, который посчитали довольно странным.

Я отдала тебе этого идиота, но ты все равно продолжаешь следить за мной. Какого черта, что тебе нужно? Юризан Белтран

Как рассказывают знакомые и друзья актрисы, данная публикация похожа на предсмертную записку. Однако для кого она предназначалась неизвестно. Близкие предполагают, Юризан могла начать принимать наркотики.

Фото, видео: Instagram - yurizanluv