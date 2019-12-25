Поправка о расширении полномочий Госдумы откроет молодежи новые дороги к государственной службе

Так, один из скетчей посвящен изменениям в 83-й статье Основного закона. Отметим, что благодаря данным правкам у Госдумы будут расширены полномочия. Например, нижняя палата получит право утверждать и снимать с должности председателя правительства, Генерального прокурора РФ, федеральных министров и глав других государственных органов.
Видеоролик ФАН демонстрирует улучшения от изменений в статье. В нем школьник из обычной российской семьи мечтает однажды стать министром. Однако законы не позволяют ему осуществить задуманное. В конце скетча он жалуется, что во всем виноваты родители, так как в свое время не приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Ранее журналисты ФАН опубликовали другой ролик. Он был посвящен поправкам уже в 72-ю статью Основного закона, направленным на защиту института традиционного брака и семьи в России. Помимо этого, изменения предусматривают возможность закреплять за совершеннолетними детьми обязанность заботиться о своих родителях.
Стоит отметить, что в прошлом месяце сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели очередной опрос. Выяснилось, что свыше 61% граждан нашей страны, намеревающихся принять участие в голосовании, готовы поддержать поправки в Конституцию.
Фото: Википедия
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