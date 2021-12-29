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Попавшие в штрафной изолятор саратовской ИК-2 заключенные устроили протест и поджог.

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ФСИН раскрыл подробности инцидента с рецидивистами.

Попавшие в штрафной изолятор саратовской ИК-2 заключенные устроили протест и поджог. Об этом журналистам сообщили региональные представители УФСИН. Инцидент произошел на территории Саратовской области. Известно, что подозреваемым удалось повредить государственное имущество в городе Энгельсе. Мужчины выбили стекла, сломали мебель и воспламенили постельные принадлежности.

Группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания в демонстративной форме выражая протест против изъятия запрещенных предметов, совершила умышленное повреждение имущества.

пресс-служба ФСИН по региону

В надзорном ведомстве пояснили, что сейчас ИК функционирует в штатном режиме. Устанавливается сумма ущерба. Далее материалы проверки будут переданы в Следственный комитет. В ФСИН напомнили прессе о том, что в указанном месте заключения находятся рецидивисты  по тяжким и особо тяжким преступлениям, к которым относятся грабежи, убийства, разбои, похищения людей и преступления, связанные с наркотиками.

\В Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя.

Фото и видео: ВКонтакте / Саратов 64 ЧП

Теги: ик-2, поджог, саратовская область, тюрьма, фсин, штрафной изолятор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости России,

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