ФСИН раскрыл подробности инцидента с рецидивистами.

Попавшие в штрафной изолятор саратовской ИК-2 заключенные устроили протест и поджог. Об этом журналистам сообщили региональные представители УФСИН. Инцидент произошел на территории Саратовской области. Известно, что подозреваемым удалось повредить государственное имущество в городе Энгельсе. Мужчины выбили стекла, сломали мебель и воспламенили постельные принадлежности.

Группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания в демонстративной форме выражая протест против изъятия запрещенных предметов, совершила умышленное повреждение имущества. пресс-служба ФСИН по региону

В надзорном ведомстве пояснили, что сейчас ИК функционирует в штатном режиме. Устанавливается сумма ущерба. Далее материалы проверки будут переданы в Следственный комитет. В ФСИН напомнили прессе о том, что в указанном месте заключения находятся рецидивисты по тяжким и особо тяжким преступлениям, к которым относятся грабежи, убийства, разбои, похищения людей и преступления, связанные с наркотиками.

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Фото и видео: ВКонтакте / Саратов 64 ЧП