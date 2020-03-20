800 прибывших проверяли всего три специалиста Роспотребнадзора.

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта. Это произошло в Красноярке, куда граждане РФ вернулись из стран Азии.

Прилетевшие взяли штурмом выход из здания авиагавани из-за того, что им долго выдавали справки о карантине. Как пишет NGS24.RU, 800 прибывших проверяли всего три специалиста Роспотребнадзора.

Прилетевшие ждали своих справок несколько часов, после чего устроили штурм зоны выхода. Во время осады трое полицейских не смогли остановить недовольных туристов.

Прилетевшие разошлись по домам. В Роспотребнадзоре рассказали, что всех пассажиров аэропорта предупредили о том, что им необходимо будет пойти на карантин.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.