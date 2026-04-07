Василий Пониделко рассказал подробности о международном форуме труда в Петербурге

Особое внимание организаторы уделяют практической пользе мероприятия.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга Василий Пониделко рассказал "Петербугскому дневнику" о ключевых темах юбилейного Санкт-Петербургского международного форума труда, который пройдет в ближайшее время.

Главная тема форума — "Мир труда 2030-2040". По словам Пониделко, рынок труда переживает фундаментальные изменения. Меняется структура профессий, технологии играют все большую роль, а развитие искусственного интеллекта ставит перед людьми новые вызовы. При этом сохраняется высокий спрос на специалистов в массовых сегментах.

В этих условиях для успешного трудоустройства соискателям необходимо соответствовать актуальным запросам рынка. Ключевыми факторами становятся готовность к обучению и освоению новых навыков, высокий уровень цифровой грамотности, служба занятости активно помогает петербуржцам в развитии этих компетенций. В прошлом году 70% всех обучающих программ были посвящены именно цифровым навыкам. Интерес к бесплатному обучению постоянно растет, и комитет расширяет возможности для горожан.

Важными задачами остаются повышение производительности труда и внедрение инноваций. Это не только ответ на современные вызовы, но и залог технологического лидерства. В рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") более 380 предприятий города уже оптимизируют свои процессы и внедряют передовые практики. Своим опытом они поделятся на площадках форума.

Особое внимание организаторы уделяют практической пользе мероприятия. Программа форума насыщена интерактивными площадками, где участники смогут погрузиться в решение реальных бизнес-кейсов, ознакомиться с инструментами повышения эффективности и протестировать их на практике.

Фото: Сайт форума труда