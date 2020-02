Пользователи Windows 7 не могут выключить или перезагрузить ПК

Компания прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января.

Компания Microsoft выпустила незапланированный апдейт, установка которого повлекла за собой очередные проблемы.

До этого пользователи получили черный фон вместо обоев. После дополнительного обновления появилась ещё одна неполадка. Стало невозможно выключить или перезагрузить компьютер. При попытке на экран выводится ошибка You don"t have permission to shut down this computer ("у вас нет прав на выключение этого компьютера"). Пока что представителям Microsoft не удалось выяснить причину такой ошибки.

Компания прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики при этом советуют обновить ОС до десятой версии.

Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7.