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Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"

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Россия готова пересмотреть взаимодействие с ООН, если генсекретариат нарушит свои обязанности.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана". Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе брифинга с журналистами по завершению закрытого заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Эксперт уточнил, что если ООН будут участвовать в международном "расследовании" обвинений иранской стороны в нарушении СВПД, то Москве придется пересмотреть свои контакты с генеральным секретариатом и лично Антониу Гутерришем

Напомним, что украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица направил официальное письмо председателю Совбеза, в котором делегат заявил, что Иран передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. Киевский режим полагает, что  такая деятельность нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231 о положениях Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. 

Полянский оценил возможность продления зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: беспилотники, дмитрий полянский, иран, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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