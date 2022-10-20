Дипломат заявил, что пока что Россия не видит результативности соглашения.

Заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский оценил возможность продления зерновой сделки. В ходе брифинга с журналистами по завершению закрытого заседания Совета Безопасности ООН дипломат отметил, что вопрос поставки сельскохозяйственной продукции по акватории Черного моря будет зависеть от практических результатов международного соглашения для Москвы. На текущий момент власти РФ не убеждены в необходимости продления этого документа.

Мы будем смотреть на практические результаты, а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

дипломат добавил, что главным вопросом остается вопрос относительно экспорта российских удобрений и продовольствия на глобальные продовольственные рынки.

Полянский: Россия использует только свои беспилотники в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций