Полянский: Россия использует только свои беспилотники в конфликте на Украине

В СБ ООН рассмотрели обвинения Запада к "нарушению СВПД" Тегераном.

Заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия использует только беспилотники собственного производства в конфликте на Украине и специальной военной операции. Об этом дипломат упомянул в ходе выступления перед СМИ по завершению закрытого заседания Совета Безопасности Всемирной организации. Там страны Запада выдвинули обвинения в том, что Тегеран поставил БПЛА Москве в нарушение резолюции.

У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт отметил, что на обломках поразивших цели на Украине беспилотников можно увидеть надписи на русском языке. Дмитрий Полянский выразил сомнение в том, что данный язык действительно широко используется в Иране.

Постпред Ирана при ООН Иравани: Тегеран отвергает утверждения о поставках БПЛА в Россию.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций