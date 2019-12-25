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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о планах в карьере
Сегодня, 15:34
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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о планах в карьере

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Футболист играет за сине-бело-голубых с июля 2019 года.

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, чем займется после завершения контракта с "Зенитом". Он планирует переехать в Италию. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс".

Футболист признался, что планирует перейти в один из итальянских клубов. Им заинтересовали "Верона", "Лацио", "Сампдория".

Поеду ли в Италию? Надеюсь.

Андрей Мостовой, спортсмен

Добавим, что футболист играет за сине-бело-голубых с июля 2019 года. Его закончится летом 2024 года.

Ранее на Piter.tv: в Антарктиде аэродром назвали в честь петербургского "Зенита". 

Фото: Piter.tv, Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, карьера, мостовой, планы мостового, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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