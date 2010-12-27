Полуторакилометровый участок Токсовского шоссе в Мурино будет расширен до четырех полос

Проект расширения дороги выполнен по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор", строительные работы начнутся в следующем году.

Полуторакилометровый участок Токсовского шоссе в Мурино, включая перекрестки c Вокзальной, Английской и Оборонной улицами будет расширен до четырех полос, по две в каждом направлении.

Проект расширения дороги выполнен по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор", строительные работы начнутся в следующем году.

Для ускорения проезда транспорта дорожники установят на перекрестках "умные" светофоры, которые будут перестраивать свою работу утром и вечером, в зависимости от трафика. Таким образом машины и автобусы смогут проезжать все три перекрестка одновременно, а не стоять поочередно на каждом.

Для пешеходов предполагается обустройство тротуара и ограждений. Автобусные остановки оборудуют заездными карманами, чтобы не тормозить движение. Опоры освещения также будут перенесены.

Предложенные меры помогут увеличить среднюю скорость движения на самой загруженной региональной магистрали в Мурино.

Источник: пресс-служба ЛО