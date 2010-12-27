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В Москве сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа
Сегодня, 12:26
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Shdaria
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В Москве сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа

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В столице разбился сын рэпера MiyaGi, упав с 9 этажа жилого дома.

Сын хип-хоп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, упал и разбился с высоты 9 этажа. Происшествие случилось на Верхней Масловке 7 сенрября. Несколько свидетелей видели момент падения полуторагодовалого ребенка.

СМИ сообщают, что место происшествия было оцеплено сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства падения. 

Азамат Кудзаев - рэп исполнитель родился во Владикавказе в 1990 году. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где и приобрел свою популярность. 

Фото: Instagram miyagi_black

 
 
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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России Происшествия

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