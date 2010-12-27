В Москве сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа

Сын хип-хоп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, упал и разбился с высоты 9 этажа. Происшествие случилось на Верхней Масловке 7 сенрября. Несколько свидетелей видели момент падения полуторагодовалого ребенка.
СМИ сообщают, что место происшествия было оцеплено сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства падения.
Азамат Кудзаев - рэп исполнитель родился во Владикавказе в 1990 году. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где и приобрел свою популярность.
Фото: Instagram miyagi_black
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