В Москве сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа

В столице разбился сын рэпера MiyaGi, упав с 9 этажа жилого дома.

Сын хип-хоп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, упал и разбился с высоты 9 этажа. Происшествие случилось на Верхней Масловке 7 сенрября. Несколько свидетелей видели момент падения полуторагодовалого ребенка.

СМИ сообщают, что место происшествия было оцеплено сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства падения.

Азамат Кудзаев - рэп исполнитель родился во Владикавказе в 1990 году. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где и приобрел свою популярность.

Фото: Instagram miyagi_black

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