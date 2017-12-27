Полтавченко вручил дорожникам ключи от уличных пылесосов

В Петербурге 4 января прошла встреча с губернатором города, где были вручены ключи от новых уличных пылесосов

Георгий Полтавченко осмотрел технику сегодня на одной из площадок ГУДП "Центр". По поручению губернатора Санкт-Петербурга, Комитет по благоустройству закупил 27 мощных дорожных пылесосов, изготовленных на "Кубанском заводе дорожных машин". Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора 4 января.

Мощность одной машины равна силе почти 300 бытовых пылесосов. Такую технику можно использовать на сильно загрязнённых дорогах при температуре чуть выше 0 градусов. По данным Комитета по благоустройству, это позволит повысить качество уборки ранней весной.

В частности, подметальные щетки и всасывающие шахты установлены с двух сторон, что позволяет расширить максимальную ширину уборки за один проход до 3 метров и более.

При всей мощи машины очень тихие, что позволит их использовать при ночной уборке. В ближайшее время техника будет передана в дорожные предприятия для уборки в разных районах города.

Кроме того, экономия от проведения торгов на поставку уборочной техники позволила закупить универсальные коммунальные машины на базе трактора "Беларус”. 14 таких машин уже отправлены в садово-парковые предприятия. Ещё 17 будут переданы дорожникам после смотра.

Фото: Петербургский Дневник / Андрей Пронин