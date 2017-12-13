Путин и Полтавченко поздравили российских хоккеистов с олимпийским золотом

Петербуржцы особенно рады победе.

Российские хоккеисты смогли завоевать олимпийское золото спустя долгих 26 лет. Спортсмены с в финале одолели немцев со счетом 4:3. Шайбу, которая подарила победу нашей сборной, забросил в овертайме Кирилл Капризов.

С долгожданной победой на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане хоккеистов поздравил президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Петербуржцы особенно рады победе, так как основной костяк сборной состоял из спортсменов хоккейного клуба СКА.

Российская команда, основу которой составляют игроки петербургского СКА, проявила настоящий бойцовский характер, силу воли и мужество, доказав всему миру, что она по праву — лучшая на планете Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Также глава города отметил, что имена победителей навсегда останутся в золотой летописи российского хоккея. К поздравлениям присоединились глава ЗакСа Вячеслав Макаров, который выразил слова благодарности тренеру сборной Олегу Знарку, а также отметил, что это золото "триумф и петербургского хоккея".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпийских играх 2018, обыграв Германию со счётом 4:3. Бронзовыми призёрами стали канадцы, которые 24 февраля в матче за третье место обыграли чехов со счётом 6:4. Сразу после игры на льду состоялось награждение золотых и серебряный призеров