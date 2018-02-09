Появились фото и видео Сборной России с открытия Олимпиады 2018

В сети появились фотографии и видео с церемонии открытия Олимпиады 2018.

В южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония открытия Олимпиады 2018. Сборная России вышла на парад под нейтральным флагом, все спортсмены одеты в серую форму. Российские болельщики запустили хештег в Instagram "#Россиявмоемсердце". Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В сети повились фото и видео российских спортсменов и также болельщиков.

Фото Сборной России на церемонии открытия Олимпиады 2018

Пользователь Instagram - liliksusha публикует видеозапись и пишет: "Вот такие дела...Олимпийские игры...так обидно смотреть аж всплакнула...вспоминая Сочи 2014 как они круто вышли , как их было много, как было красочно и красиво...и сейчас серенькие курточки, без флага, без герба. Но все равно только вперёд!!! Болею за наших!!"

Фото российских болельщиков на Олимпиаде 2018

"Смотрю открытие Олимпийских игр. И пусть нашей сборной не разрешили пройти под флагом нашей страны, всё равно мы самые сильные! Желаю нашим спортсменам выиграть как можно больше медалей!", - пишет alexbasharin

Фото, видео: Instagram, news.saratov