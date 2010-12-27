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Губернатор Полтавченко потребовал прекратить "вакханалию ярмарок" в Петербурге
Сегодня, 16:07
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alexandra08
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Губернатор Полтавченко потребовал прекратить "вакханалию ярмарок" в Петербурге

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Градоначальник призвал чиновников разобраться с несанкционированной торговлей.

Губернатор Петербурга пообещал уволить чиновников, поощряющих проведение различных ярмарок, на которых продают колбасу, пиво и водку. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Градоначальник призвал разобраться с несанкционированной торговлей. Он спросил у Эльгиза Качаева, председателя Комитета по развитию предпринимательства, когда в Петербурге прекратятся  "вакханалии с ярмарками и фестивалями", на которые жалуются горожане. Тот ответил, что не несет ответственности за эти мероприятия, и что они проводятся администрациями районов. 

Коллеги, давайте будем заканчивать эту ерунду. Это чистой воды профанация самого понятия фестивалей и культурно-массовых мероприятий. Заканчивайте. Узнаю, где еще будет проводиться подобного рода балаган – по-другому это не назовешь, буду принимать соответствующие кадровые решения

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга.

По словам губернатора,  борьба с несанкционированной торговлей в гСеверной столице  ведется не достаточно успешно. Он отметил, что для успешной работы главам администраций нужно дать "волшебный пинок".

Фото: Piter.TV

Теги: несанкционированная торговля , новости питера , полтавченко
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня 16:35

    губернатор что-то перепутал, ни разу не видела ярмарку с продажей водки, с качественными колбасами и другими продуктами - да. А ежегодный фестиваль пива- это идея руководства города, а как иначе...

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