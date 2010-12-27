Губернатор Полтавченко потребовал прекратить "вакханалию ярмарок" в Петербурге

Градоначальник призвал чиновников разобраться с несанкционированной торговлей.

Губернатор Петербурга пообещал уволить чиновников, поощряющих проведение различных ярмарок, на которых продают колбасу, пиво и водку. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Градоначальник призвал разобраться с несанкционированной торговлей. Он спросил у Эльгиза Качаева, председателя Комитета по развитию предпринимательства, когда в Петербурге прекратятся "вакханалии с ярмарками и фестивалями", на которые жалуются горожане. Тот ответил, что не несет ответственности за эти мероприятия, и что они проводятся администрациями районов.

Коллеги, давайте будем заканчивать эту ерунду. Это чистой воды профанация самого понятия фестивалей и культурно-массовых мероприятий. Заканчивайте. Узнаю, где еще будет проводиться подобного рода балаган – по-другому это не назовешь, буду принимать соответствующие кадровые решения Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга.

По словам губернатора, борьба с несанкционированной торговлей в гСеверной столице ведется не достаточно успешно. Он отметил, что для успешной работы главам администраций нужно дать "волшебный пинок".

Фото: Piter.TV