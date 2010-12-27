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Мужчина решил заснять несанкционированную торговлю, но ему стали угрожать убийством
Сегодня, 12:47
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nadezhda_sib

Мужчина решил заснять несанкционированную торговлю, но ему стали угрожать убийством

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Агрессивного продавца задержали.

Продавец напал на мужчину, который снимал его на видео. Обидчика задержали. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В отдел полиции Невского района 2 июля поступило сообщение о драке у дома 20 по улице Коллонтай. Позже в полицию обратился 37-летний гражданин. Он сообщил о том, что по указанному адресу неизвестный угрожал ему убийством, а позже скрылся. Потерпевший снимал на видео несанкционированную торговлю продавца. 

Правоохранители возбудили уголовное дело за хулиганство. Также им удалось задержать на основании 91 УПК РФ и полностью изобличить 33-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который угрожал мужчине. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Красноярском школьник прострелил товарищу ухо

Фото: pixabay.com

Теги: видеосъемка, несанкционированная торговля, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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