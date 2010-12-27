Полтавченко и Макаров поздравили петербуржцев с Днем Победы

В поздравлении сказано, что 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город встречает с благодарностью к фронтовикам и труженикам тыла.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В поздравлении сказано, что 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город встречает с благодарностью к фронтовикам и труженикам тыла.

Этот священный праздник является символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимой силы духа. 9 мая 1945 года навсегда войдет в мировую историю как торжество добра над злом, триумф гуманизма и справедливости. С каждым годом важность этого события только возрастает Пресс-служба Смольного

Полтавченко и Макаров сказали в поздравлении, что бесконечно благодарны ветеранам за совершенные ими подвиги. Всем жителям города они пожелали счастья, благополучия и любви.

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