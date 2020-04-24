"Газпром" отказался выполнять решение Стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года по Ямальскому контракту.

Польша заявила о невыполнении "Газпромом" решения суда о снижении цены. Компания PGNiG сообщила, что российский поставщик выставил счета на старых условиях.

Таким образом "Газпром" отказался выполнять решение Стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года. По его решению, газовая компания должна выплатить PGNiG $1,5 млрд и пересмотреть формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках Ямальского контракта 1996 года. Контракт был рассчитан до 2022 года, но в 2012 году компании подписали допсоглашение, по которому российский газ должен был стать дешевле на 10%.

Неисполнение "Газпромом" решения суда в Польше сочли грубым нарушением Ямальского контракта. В связи с чем польская сторона пригрозила "Газпрому" жалобой в Еврокомиссию.

Видео: Сток и Gazprom, БИЗНЕС Online