Политолог заявил, что США выгодно сотрудничество с Россией по Арктике

Политолог Малек Дудаков заявил, что США выгодно сотрудничество с Россией по Арктике. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Вашингтон не обладает достаточным опытом и технологиями по освоению Арктического региона. Он уточнил, что США столкнулись с большими проблемами по созданию собственного ледокольного флота. Дудаков считает, что совместные проекты РФ и США по освоению месторождений повлекут за собой смягчение санкций в финансовой сфере.

Фото: pxhere.com