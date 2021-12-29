Политолог Рар: визит в Россию заставил Бербок изменить позицию по "Северному потоку - 2"

Ранее Бербок хотела из СП-2 сделать "руину на дне Балтийского моря".

Глава внешнеполитического ведомства Германии в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "переобулась" по отношению к газопроводу "Северный поток – 2". Об этом в интервью сетевому изданию "Украина.ру" заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он утверждает, что на изменение позиции Бербок повлиял канцлер ФРГ. Изначально министр выступала против запуска "СП-2", однако Олаф Шольц смог ее переубедить, считает эксперт.

Бербок хотела из "СП-2" сделать руину на дне Балтийского моря, а Шольц этому противостоял, говорил: "Нет, это коммерческий проект, и мы его доделаем" <…> Она не заявила, что "Северного потока-2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась". Александр Рар, политолог

Эксперт считает, Бербок начала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только "Партии зеленых". По словам Рара, министр осознала, что российский газ будет необходим Германии еще на протяжении долгих лет.

Эксперт выразил надежду, что визит Бербок в России дал импульс для большего прагматизма и конструктивизма в отношениях между странами.

Ранее мы сообщали, что глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах.

Фото: МИД России