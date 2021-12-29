Глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Их подозревают в незаконном получении 1,5 тыс. евро.

Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении руководства партии "Зеленые". Глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и вице-канцлер страны Роберт Хабек стали фигурантами дела о незаконных "коронавирусных" выплатах, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, Бербок и Хабек в 2020 году незаконно получили по 1,5 тысячи евро в качестве COVID-выплат. Отмечается, что это бонусы они определили себе самостоятельно. Помимо главы МИД и вице-канцлера по этому делу проходят еще четыре члена президиума "Зеленых".

Издание отмечает, что вопрос выплат Бербок всплыл еще во время избирательной кампании – до того, как ее избрали кандидатом в канцлеры Германии. Весной 2021 года в одном из телевизионных шоу она заявила, что не задекларировала полученные в качестве "рождественского бонуса" денежные средства, как того требует закон, о чем сильно пожалела.

Берлинская прокуратура и сами "Зеленые" подтвердили Der Spiegel проведение расследования.

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Фото: Instagram / abaerbock