Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Политех открыл спортивный комплекс, отреставрированный за 380 млн рублей
Сегодня, 17:23
0
Asyaromanenkova
84

Политех открыл спортивный комплекс, отреставрированный за 380 млн рублей

0
 
 

В Петербурге политехнический университет открыл спортивный комплекс "Политехник". Его отреставрировали за 380 миллионов рублей.

В четверг, 26 октября, в Санкт-Петербургском политехническом университете открылся спортивный комплекс "Политехник". В него входят стадион на 1,3 тысячи мест, баскетбольные, волейбольные, тренажерные залы, помещения для бокса, скалодром и современный 25-метровый бассейн. Реконструкция обошлась в 380 миллионов рублей.

Новый бассейн имеет пять дорожек, две вышки и современную систему очистки воды. Чаща сделана из нержавеющей стали. В комплексе собираются проводить межвузовские соревнования. Кроме того, комплекс доступен не только для студентов, но и для петерубржцев.

На открытии присутствовали замминистра образования РФ Павел Зинькович, ректор СПбПУ Андрей Рудской и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Все новости района
Теги: новости питера , новости спб , политехнический университет
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5