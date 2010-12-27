Политех открыл спортивный комплекс, отреставрированный за 380 млн рублей

В Петербурге политехнический университет открыл спортивный комплекс "Политехник". Его отреставрировали за 380 миллионов рублей.

В четверг, 26 октября, в Санкт-Петербургском политехническом университете открылся спортивный комплекс "Политехник". В него входят стадион на 1,3 тысячи мест, баскетбольные, волейбольные, тренажерные залы, помещения для бокса, скалодром и современный 25-метровый бассейн. Реконструкция обошлась в 380 миллионов рублей.

Новый бассейн имеет пять дорожек, две вышки и современную систему очистки воды. Чаща сделана из нержавеющей стали. В комплексе собираются проводить межвузовские соревнования. Кроме того, комплекс доступен не только для студентов, но и для петерубржцев.

На открытии присутствовали замминистра образования РФ Павел Зинькович, ректор СПбПУ Андрей Рудской и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.