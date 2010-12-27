Поликлиники Ленобласти переходят с бумажных медицинских карт пациентов на электронные

31 поликлиника Ленинградской области получила оборудование, с помощью которого будет осуществлен переход с бумажных медицинских карт пациентов на электронные.

31 поликлиника Ленинградской области получила оборудование, с помощью которого будет осуществлен переход с бумажных медицинских карт пациентов на электронные.

Всего в медицинские учреждения региона поступило 621 компьютер для рабочих мест врачей, 440 принтеров, 2 многофункциональных устройства, 7 серверов, 34 координатора ViPNet и 685 носителей сертификатов электронных подписей. Планируется, что врачи приступят к работе на новом оборудовании с ноября 2019 года.

Продолжается доработка информационных систем, которые позволят сформировать интегрированную со всеми медицинскими организациями единую электронную медицинскую карту жителя Ленинградской области и центральный архив медицинских изображений. Это позволит сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения – результаты лабораторных исследований пациента из любого учреждения региона будут доступны врачам в режиме онлайн.

Кроме того, будет усовершенствована услуга записи на прием к врачу в электронной форме через федеральный портал gosuslugi.ru и региональный портал zdrav.lenreg.ru, а также организация медпомощи больным онкологическими заболеваниями.

В соответствии с требованиями Минздрава РФ информация между медицинскими учреждениями будет передаваться по защищенной сети передачи данных.

Источник: пресс-служба ЛО