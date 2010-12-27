На объекте проводятся мероприятия по пересыпке карт грунтами в целях обеспечения экологической и противопожарной безопасности, чтобы исключить риски возгорания.

Полигон твердых бытовых отходов в Кингисеппе закрыт для приема мусора и будет реконструирован.

На объекте проводятся мероприятия по пересыпке карт грунтами в целях обеспечения экологической и противопожарной безопасности, чтобы исключить риски возгорания. Одновременно полигон проходит государственную экологическую экспертизу. После получения всех согласований на объекте начнутся работы по реконструкции: будет построена третья карта и перенесен пруд-накопитель.

По инициативе Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области накануне для жителей Кингисеппа была организована экскурсия на объект. Каждый желающий мог лично проверить ход работ по реконструкции. Участие в экскурсии приняли представители городской общественности, местной администрации, экоактивисты и средства массовой информации.

Специалисты компании подробно ответили на вопросы, что изменится после запуска реконструированного и модернизированного полигона в эксплуатацию, а также рассказали о перспективных планах строительства на территории полигона современного высокотехнологичного технопарка. Сооружение объекта планируется осуществить в рамках приоритетного национального проекта "Экология".

Представители Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области особо акцентировали внимание граждан, что проект по строительству нового технологического комплекса будет реализован только после проведения общественных слушаний и получения всех необходимых разрешительных документов и экспертиз.

Источник: пресс-служба ЛО