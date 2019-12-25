В Ленобласти задержали мужчину, который избил женщину до смерти и закопал ее тело в лесу

Подозреваемому помогали его собутыльники.

Полицейские Бокситогорского района Ленобласти смогли раскрыть преступление, которое произошло в 2015-2016 гг. Распитие спиртных напитков в деревне Замошье закончилась жестоким убийством женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, во время застолья между мужчиной и хозяйкой дома возникла ссора, которая переросла в драку. Собутыльник избил женщину руками и ногами, а после того как она потеряла сознание, кинул ее умирать в подвал. В этом момент в доме находились еще трое мужчин, в их числе сын потерпевшей.

Спустя два часа компания решила проверить женщину, которая к этому моменту не подавала никаких признаков жизни. Избивший ее мужчина пригрозил остальным участникам преступления молчать и попросил помочь ему избавиться от тела. В ином случае он пообещал убить всех, кто расскажет о случившемся полиции.

Тело женщины прикрыли мешком, а после чего закопали в лесополосе в болотистой местности, в 150 метрах от указателя д. Замошье и в 11 метрах от лесной дороги. Труп погрузили на глубину 0,5 метров, где впоследствии его обнаружили.

Расследование продолжается. Стражи порядка продолжают разбираться в деталях.

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Фото: Piter.TV