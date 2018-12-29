Полиция задержала угонщиков авто, укравших машину в Новый год

Петербургские оперативники смогли установить местонахождение двоих угонщиков.

Правоохранительные органы Адмиралтейского района поймали подозреваемых, которые могли похитить чужое транспортное средство в новогоднюю ночь. Ранее с заявлением о пропаже собственной машины обратился местный житель. Он рассказал, что 31 декабря он оставил "Ладу" по набережной Обводного канала, а после не нашел легковушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предполагаемыми преступниками считают 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. По сведениям оперативников, они украли у потерпевшего не только транспорт, но и личные вещи, находившиеся в салоне машины. Общий ущерб от действий фигурантов расследования составил 125 тысяч рублей.

В отношении сладкой парочки возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в краже задержаны.

Фото: Piter.tv