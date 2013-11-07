Петербуржец трижды выстрелил в неприятеля во время ссоры

Подозреваемого разыскивает полиция, состояние пострадавшего уточняется.

Вечером 4 августа в Приморском районе Петербурга, во дворе дома на Серебристом бульваре, неизвестный стрелял из травматики по петербуржцу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт и в это время подозреваемый выстрелил трижды в своего 31-летнего оппонента.

Подозреваемого разыскивает полиция, состояние пострадавшего уточняется.

В первый день августа в Московском районе Петербурга конфликт между водителем и пешеходами закончился дракой и стрельбой. Прохожие – 27-летняя девушка и 39-летний мужчина попали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. После оказания помощи их отпустили домой.

Фото: Piter.tv