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Петербуржец трижды выстрелил в неприятеля во время ссоры
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец трижды выстрелил в неприятеля во время ссоры

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Подозреваемого разыскивает полиция, состояние пострадавшего уточняется.

Вечером 4 августа в Приморском районе Петербурга, во дворе дома на Серебристом бульваре, неизвестный стрелял из травматики по петербуржцу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт и в это время подозреваемый выстрелил трижды в своего 31-летнего оппонента.

Подозреваемого разыскивает полиция, состояние пострадавшего уточняется.

В первый день августа в Московском районе Петербурга конфликт между водителем и пешеходами закончился дракой и стрельбой. Прохожие – 27-летняя девушка и 39-летний мужчина попали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. После оказания помощи их отпустили домой.

Фото: Piter.tv

Теги: ссора, травматический пистолет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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