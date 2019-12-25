Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"

Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.

В четверг, 31 декабря, полицейские Петербурга возобновили расследование уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью сообщили в издании "Форпост Северо-Запад".

Летом силовые структуры проводили обыски по 30 адресам, связанных с возбуждённым по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность) уголовным делом. Тогда дело в отношении директора Олега Миронова прекратили и заявили, что он непричастен. Теперь это решение сочли преждевременным: Миронова вызвали в ГСУ ГУ МВД. Расследование продолжается.

"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV